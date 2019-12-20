Step-Aerobik ve Pilates 2020 Vize ve Gelişim Semineri başladı

TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 'Step-Aerobik ve Pilates 2020 Vize ve Gelişim Semineri' Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen seminere, 500 eğitmen katıldı. Seminer, Federasyon Başkanı Suat Çelen'in açılış konuşmasıyla başladı. 22 Aralık Pazar günü sürecek seminere katılan eğitmenler 2020 yılında vizeli sayılacak ve alacakları gelişim semineri belgelerini kademe geçişlerinde kullanabilecek.

Federasyon Başkanı Suat Çelen, her yıl düzenledikleri seminere bu yıl 500 eğitmenin katıldığını söyledi. Ocak ayı başında yine 500 kişini katılımıyla bir seminer düzenleyeceklerini belirten Çelen, "2019 yılında 60'a yakın kurs açtık. Çok eğitmenimiz var. Bu eğitimleri, özel spor salonlarına giden vatandaşlarımızın daha iyi, kaliteli eğitim alması için veriyoruz" dedi.

Bir taraftan da denetlemeleri çok sıkı tutuklarını belirten Çelen, "Çünkü lisanssız, antrenör belgesiz, tabiri caiz ise ehliyetsiz insanların vatandaşlarımızın karşısına antrenör olarak geçmesini istemiyoruz. Belgesiz kişilerce verilen eğitimler sakatlanmalara yol açıyor. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlükleri'nden ruhsat almamış salonların da takibini yapıyoruz. Çünkü biz salonların tescilini vermekle mükellefiz" diye konuştu.

Suat Çelen, vize seminerleri sayesinde antrenörlerin çalıştığı salonların hangisinin tescilli hangisinin tescilsiz olduğunu da tespit ettiklerini kaydetti. Büyüyen bir pilates aileleri olduğunu vurgulayan Başkan Çelen, "Büyüyen bir jimnastik ailemiz oldu. Özel salonlarda çalışan eğitmenlerimizin de daha nitelikli hale gelmesi içinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Çelen, spor yapan vatandaşlara da ders eğitim aldıkları kişinin ehliyetinin olup olmadığını kontrol etmelerini de istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salondan genel detay

Federasyon Başkanı Suat Çelen röportaj

Salondaki eğitmenlerden detay

Federasyon Başkanı Suat Çelen röportaj

Salondaki eğitmenlerden detay

Federasyon Başkanı Suat Çelen röportaj

Salondaki eğitmenlerin alkışları detay