Steptember 2018'e Zorlu Holding Damgası!

Türkiye'den toplam 738 takımının katıldığı Steptember'a 126 takım ve 504 gönüllü ile katılan Zorlu Holding ve Grup şirketleri, adım atmada 99,8 milyon adım ile birinci oldu. Türkiye'de 832 bin TL bağış toplanan projede, Zorlu Holding ve Grup şirketleri bağış kategorisinde de topladıkları 100 bin TL ile 2'inci oldu.

Türkiye'de en fazla bağış toplayan 2. takım Vestel Müşteri Hizmetleri'nden POZİTİF

Steptember'a grup şirketlerinden Vestel adına katılan "Vestel Müşteri Hizmetleri'nden Pozitif Takımı" ise topladığı 32.570 TL'lik bağışla aynı zamanda takımlar arası sıralamada Türkiye'nin en çok bağış toplayan 2. takımı oldu. Zorlu Grubu içerisindeki sıralamada ise "Vestel Müşteri Pozitif"i, topladığı 6.290 TL'lik bağışla "Zorlu Holding takımı "Don't Stop Me Now" ve 4.285 bin TL'lik bağışla Zorlu Tekstil takımı "Raydan Çıkanlar" takip etti.

Zorlu Grubu adına Steptember'a katılan 126 takım, bu anlamlı proje ile sadece günde 10 bin adım atmakla kalmayıp aynı zamanda topladıkları bağışlarla Cerebral Palsy'li çocukların yaşam boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim, rehabilitasyon hizmeti ve onların mümkün olduğunca hareketli bir yaşam sürmeleri için gerekli malzemelerin temin edilebilmesine de katkı sağlamış oldu.

8 ülkede yaklaşık 40 milyon TL bağış toplandı

Doğum öncesi, sırası veya sonrasında beyinde meydana gelen hasardan dolayı oluşan ve çocukluk döneminde görülen en yaygın engellilik durumu olarak bilinen Cerebral Palsy'li çocukların, yaşam boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyonuna hizmet eden ve 8 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen Steptember Projesi ile yaklaşık 40 milyon TL bağış toplandı.

Ülkemizde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen Steptember'a katılan takımlar, kendilerine verilen 'adımsayarı' kullanarak bir ay boyunca günde 10.000 adım atıyor. Bu sayede sosyal çevrelerinde takımları adına bağış toplayarak CP'li çocukların; özel eğitim, hidroterapi ve fizyoterapi masraflarına destek oluyorlar. Takımlar; yürümenin yanında dans, koşma, bisiklete binme veya yüzme gibi 40'tan fazla aktiviteyi adıma dönüştürebiliyor.