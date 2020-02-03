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Sterlin AB'nin müzakere kuralları taslağının etkisiyle düştü

Sterlin, Avrupa Birliği'nin (AB), Brexit sonrası için Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri kurallarına ilişkin taslağı açıklamasının ardından dolar karşısında yüzde 1.11 düşerek 1.3060 düzeyine kadar geriledi.

03.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:54Sterlin AB'nin müzakere kuralları taslağının etkisiyle düştü

, Avrupa Birliği'nin (AB), Brexit sonrası için Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri kurallarına ilişkin taslağı açıklamasının ardından dolar karşısında yüzde 1.11 düşerek 1.3060 düzeyine kadar geriledi.

AB Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, basın toplantısında yaptığı açıklamada gelecekteki ortaklıklarının karşılıklı olarak "açık ve adaletli bir yarış" içerisinde olması gerektiğini vurguladı. AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit anlaşmasına ilişkin görüşmeler için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi.

Birleşik Krallık ile Brexit sonrası görüşmelerin bu ayın bitiminden önce başlamasını umduklarını vurgulayan Barnier, görüşmelerin, olası bir anlaşmasız Brexit durumunda en çok etkilenecek konularla paralel olarak, "düzinelerce ya da daha fazla " konu üzerinde odaklanılması gerektiğini belirtti.

Euro karşısında da yüzde 0.81 düşerek 1.1810 düzeyini gören sterlin, lira karşısında da 7.89 düzeyine kadar yükseldikten sonra 8.81 - 7.82 aralığına kadar çekildi.



Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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