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Sterlin Brexit anlaşmasının geçmeyeceği endişesiyle düştü

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından yükselişe geçen Sterlin, Birleşik Krallık parlementosunun Brexit anlaşmasını reddedeceği korkusuyla düşüşe geçti.

17.10.2019 16:06Sterlin Brexit anlaşmasının geçmeyeceği endişesiyle düştü

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından yükselişe geçen Sterlin, Birleşik Krallık parlementosunun Brexit anlaşmasını reddedeceği korkusuyla düşüşe geçti.

Sterlin dolar karşısında yüzde 0.33 değer kaybederek 1. 278622 dolara gerilerken, Japonya para birimi karşısında da 139.045 yene geriledi. Euro ise sterlin karşısında yüzde 0.71 değer kazandı.Erken saatlerde Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından, beş ayın zirvesine ulaşan sterlin, dolar karşısında yüzde 0.93 değer kazanarak 1.29529 dolar yükselirken, euro sterlin karşısında yüzde 0.36 değer kaybetmiş ve sterlin-euro paritesi 0.86031'e yükselmişti. Sterlin, aynı zamanda yene karşı yüzde 0.87 artış gösterdi. Böylece sterlin paritesi de 140.7220 yene çıkmıştı.



Jean Claude Juncker, Boris Johnson, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: DHA

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