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Sterlin brexit'te anlaşma umuduyla altı haftanın zirvesinda

Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile 18 Ekim'e kadar bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşıma sağlacağına inandığını söylemesi ile altı haftanın zirvesine yükseldi.

09.09.2019 14:47 Sterlin brexit'te anlaşma umuduyla altı haftanın zirvesinda
Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile 18 Ekim'e kadar bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşıma sağlacağına inandığını söylemesi ile altı haftanın zirvesine yükseldi.
Günün ilerleyen saatlerinde milletvekilleri Brexit'i ertelemek ve bir erken seçim için oy kullanacaklar. Diğer yandan, yatırımcıların odağında gayrisafi yurt içi hasıla, ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri var.
Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.53 artışla 1.12549 düzeyine ve euro karşısında yüzde 0.39 artışla 1.11868 düzeyine yükseldi.



Birleşik Krallık, Boris Johnson, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: DHA

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