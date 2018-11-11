Sterling, Ailesini Korumak İçin 15 Bin Pounda Köpek Aldı

Bu sezona fırtına gibi başlayan Raheem Sterling oynadığı 14 maçta 7 gol 7 asist yapan ve geçtiğimiz günlerde Manchester City ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştı.

Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusu Haftalık 275 bin pound kazanacak. Cheshire kırsalında 2 milyon sterlinlik bir malikanede yaşayan Manchester City forvet oyuncusu Rottweiler cinsi köpek aldı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu ailesini korumak ve hırsızları uzak tutmak için 15 bin pound karşılığında bekçi köpeği satın aldı.

Manchester United 'ın İngiliz oyuncusu Phil Jones ve West Ham orta saha oyuncusu ve aynı zamanda kaptanı olan Mark Noble dahil olmak üzere diğer oyuncular Alman ve Belçikalı çoban köpeklerini tercih ettiler.

(Skorer Dış Haberler)