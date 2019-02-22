Steve Irwin Google Doodle'ı Oldu! Steve Irwin Kimdir?

Oldukça beklenmedik bir ölümle aramızdan göçen Steve Irwin'in 57. doğum gününde google ünlü belgeselciyi doodle yaptı. Avustralya televizyonunda çılgın programı ile tanınan Irwin'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Steve Irwin kimdir, beklenmedik ölümü nasıl gerçekleşti?

STEVE IRWIN KİMDİR?

Irwin daha çocuk yaşlarında, ebeveynine timsah ve diğer sürüngenlerin meskûn mahallerden taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başladı.Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmadı. 1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland'daki Reptile & Fauna Park 'ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başladı. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakıldı.

TRAJİK ÖLÜM

Irwin, 4 Eylül 2006 tarihinde Queensland eyaletinin Büyük Mercan Kayalıkları'nda dalarken iri bir dikenli vatoz'un saldırısına uğrayıp vatozun kuyruğundaki iğneyi kalbine defalarca sokması sonucu hayatını kaybetmiştir.

ÇEVRECİLER ELEŞTİRMİŞTİ

Irwin'in televizyon dizisi Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) 137 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dizide sadece Timsah Avcısı bölümleri değil, Croc Files (Timsah dosyaları), Croc Diaries (Timsah günlüğü) ve sinema filmi Crocodile Hunter da (Timsah avcısı) vardır. Dizinin geliri hayvan koruma örgütlerine bırakılmıştır. Irwin'in dizisi, çekim çalışmaları Antarktika'daki balinaları, mors balıklarını ve penguenleri rahatsız ettiği yönünde çevrecilerin sert eleştirileri sonucu durdurulur. Bu suçlamalar Avustralya hükümetince yapılan incelemelerle çürütülür.