Steve Jobs'ın ölmediği, Mısır'da yaşamına devam ettiği iddia edildi

Apple'ın 2011 yılında yaşamını yitiren kurucusu Steve Jobs hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Henüz 56 yaşındayken pankreas kanseri ile mücadelesini kaybeden Jobs'un aslında ölmediği öne sürüldü. Hafta sonunda sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Jobs'a çok benzeyen bir adam otururken görülüyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de çekilen fotoğraftaki adamın Jobs'a çok benzediğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları, "Aynı Jobs gibi o da yalınayak oturuyor" yorumunu yaptı. Fotoğrafın ne zaman çekildiği açıklanmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları "Oturuşu bile Jobs'a benziyor. Jobs daha önce Mısır'ı çok sevdiğini söylemişti" ifadesini kullandı.

Fotoğraf hakkında yorum yapanlar ise Jobs'un maneviyatı yüksek bir birey olduğunu söylerken, bazıları Jobs'un Mısır'a kaçarak inzivaya çekildiğini öne sürdü.