Steve Jobs kimdir? Steve Jobs nereli? Steve Jobs hayatı kısaca

Hayatı film olan Steve Jobs, sözleri ile de hala hafızalardaki yerini koruyor. Apple , mobil cihaz sektörünü yerle bir eden ilk iPhone'u Steve Jobs eşliğinde tanıttı. Jobs, Apple kurucularından olmasına rağmen, kendisinin CEO olarak görevlendirdiği John Sculley tarafından şirketten kovuldu. Ancak şirkete CEO olarak gerid önüş yaptı ve markaya atılımı yaşattı. İşte, Steve Jobs hayatına dair detaylar...

STEVEN PAUL JOBS KİMDİR?

Jobs, 24 Şubat 1955'te San Fransisco'da dünyaya geldi. Biyolojik ailesi ünlü dehayı Paul ve Clara Jobs çiftine evlatlık verdi. Kaliforniya Cupertino Lisesi'ne devam eden Steve, okul saatleri dışında Palo Alto'da bulunan Hewlett-Packard merkezindeki derslere katıldı. Kısa süre sonra aynı yerde yaz stajına kabul edildi ve henüz 16 yaşındayken Steve Wozniak ile birlikte çalışma fırsatı buldu. Lisenin ardından, Portland'daki Reed College'a kabul edildi ancak bir dönem sonra okulu bıraktı. Bir süre dışarından derslere katılan Jobs, zor şartlar altında yaşadı.

1974'te California'ya geri dönen Steve Jobs, Wozniak ile birlikte Homebrew Computer Club toplantılarına katılmaya başladı. Hindistan seyahatine para bulabilmek için bir süre oyun ve donanım üreticisi Atari'de teknisyen olarak çalıştı. Hindistan gezisinde de, sonradan ilk Apple çalışanı olacak Daneil Kottke, Jobs'a eşlik ediyordu. Atari'de eski işine geri dönen Steve, Breakout adlı oyun için bir devre kartı yapıyordu. Atari, kartın daha az yer kaplamasını sağlayacak kişiye her adım için 100 dolar ödül belirlemişti. Devre kartı tasarımı konusunda bilgisi olmayan Jobs, karttaki devre sayısını yüzde 50 oranında azaltmayı başaran arkadaşı Wozniak ile çalıştı.

APPLE I STEVE JOBS'IN GARAJINDA YAPILDI

Jobs tasarım ve pazarlama, Wozniak ise teknik birikimlerini Homebrew Computer Club'taki tecrübeleriyle, Jobs'ın garajında Apple I adını verdikleri ev bilgisayarını ortaya çıkardılar. Sipariş usulü çalışan ikili Jobs ve Wozniak, aralarına Ronald Wayne'i de alarak 1976'da Apple adlı firmayı kurdu. Apple I, ilk kez Personal Computing Festival'da sergilendi. Apple'ın yükselişi ise Apple II ile başladı.

APPLE II, İLK KİTLESEL SATIŞ ÜRÜNÜ OLDU

Mike Markkula'ı yatırımcı olarak Apple'ın ortaklar arasında yer aldı.1978'de Mike Scott CEO olarak atandı. Apple II, West Coast Computer fuarında beklenmedik ilgiyle karşılaştı. Apple'ın kitlesel pazarlamayla satılan ilk ürünüydü. Jobs, 1983'te Pepsi-Cola yöneticisi John Sculley'i CEO olarak transfer etti. 1984'te Super Bowl finalinde gösterilen '1984' adlı reklam filmi bu değişimin ilk işaretlerini veriyordu.

APPLE'DAN KOVULDU

Jobs, 24 Ocak 1984'te ilk Macintosh kişisel bilgisayarı tanıttı. Mac'in tasarımına da Jef Raskin başladı ve gerisini Jobs tamamladı. Macintosh, dünyada grafik arayüz kullanan ilk kişisel bilgisayar oldu. Mac satışlarının 1984 sonlarına doğru düşüş yaşaması ve hedeflerin tutturulamaması, Jobs ile CEO Scully'nin arasını açtı. Böylelikle Scully, Mayıs 1985'te Jobs'ı Macintosh bölüm başkanlığından alarak firmadan kovdu.

Olayların akabinde Jobs, NeXT Computer'ı kurdu. Oldukça pahalı olan NeXT iş istasyonları, ileri teknolojiye sahipti ancak herkes ulaşamıyordu. Firma, IBM ile işbirliğine gitti. Jobs, 1986'da sonradan adı Pixar olarak değişecek olan The Graphics Group'u, Lucasfilm'den 10 milyon dolar ile satın aldı. Şirkette ilk iş olarak çalışanların yarısının işine son verdi, ellerindeki hisseleri geri satın aldı. Firma, Disney ile işbirliği içinde Toy Story, A Bug's Life, Toy Story 2, Monsters, Finding Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up gibi pek çok projeye imza attı.

KOVULDUĞU ŞİRKETE CEO OLARAK GERİ DÖNDÜ

Aynı yıl, biyolojik anne babasıyla kız kardeşinin kimler olduğunu öğrenen Jobs, Apple'ın 1996'da NeXT'i satın alması ile eskiden kurucu ortak olduğu firmaya, 'gayrı resmi CEO danışmanı' olarak geri döndü. NeXT'e ait NeXTSTEP yazılımı, Mac OS X işletim sisteminin temelini oluşturdu. Steve Jobs'ın geri dönüşüyle Apple atılım yaptı ve iMac serisini başlatarak kişisel bilgisayar algısını bir kez daha değiştirdi. Jobs, 2000'de firmanın 'resmi' CEO'su oldu. Renkli iMac ile Power Mac G3 5 Ocak 1999'da tanıtıldı. Onu 2000'de Power Mac G4 Cube izledi. Ayrıca müzik piyasasında çığır açan kişisel dijital müzik çalar iPod'u tanıttı. iPod'ları 2002'de Windows uyumlu hale getiren Apple, iTunes Müzik Mağazası'nı açtı.

İPHONE İLE TELEFON SEKTÖRÜNE ADIM ATTI

Teknoloji devi Apple'ın yaratıcılarından Steve Jobs'a 2003 yılında pankras kanseri teşhisi konuldu. 2004'te ameliyat oldu. Pixar, 24 Ocak 2006'da Disney tarafından 7.4 milyar dolara satın alındı. Jobs, Pixar'daki en büyük kişisel hissedar olmaya hak kazandı. Mobil telefon ile uğraşma kararı alan Apple, iPhone'u 2007'de tanıttı.

Steve Jobs, 2009 başında sağlık nedenleriyle 6 ay işinden uzak kaldı ve karaciğer nakli ameliyatı geçirdi. Jobs, 2010 başında kişisel bilgisayar dünyasında büyük bir devrim olan iPad'i tanıttı. Hastalığı ilerlediği için Ağustos 2011'de Apple'ın CEO'luk koltuğunu Tim Cook'a devretti. 5 Ekim 2011 tarihinde ise Steve Jobs hayatını kaybetti.