Steven Gerrard'dan Olay Galatasaray-Fenerbahçe Yorumu

İngiliz futbolunun efsane ismi ve Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, düzenlediği basın toplantısında futboldaki şiddetle ilgili açıklamalarda bulunurken Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden bir örnek verdi.

Futboldaki şiddetin azalması için tribüne gelen taraftarların eğitilmesi gerektiğini belirten Gerrard, "Bu sadece yerel bir sorun değil. Dünya çapında, bazı yerlerde bu tür sorunlar var. İnsanlar tezahürat yapıyor tamam ama sahaya da bozuk paralar fırlatıyorlar. Hepimiz sorumlu davranmalı ve sahayı korumalıyız. Tribünlerin davranışlarını düzeltmeleri için hep birlikte çalışmalıyız." dedi.

"TAM ANLAMIYLA HAYAL KIRIKLIĞI"

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi olaylarını örnek gösteren Gerrard sözlerini şöyle tamamladı: "Tribün olayları ve davranış sorunları, tüm dünyada yaşanan bir problem. Bir maça gidiyorsunuz, örnek olarak Türkiye'de oynan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bir maça. Yaşanan olayları görüyorsunuz. Tam anlamıyla hayal kırıklığı!"

SON DERBİ MAÇTA SAHA KARIŞMIŞTI

2 Kasım tarihinde Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları saha içinde birbirine saldırmış ve tüm dünyanın dikkatini çeken olaylar yaşanmıştı. Saha içindeki kavga sonucunda 3 futbolcu kırmızı kart görmüş ve kaos Avrupa basınında büyük yankı uyandırmıştı.

(Skor)