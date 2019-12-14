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Steven Nzonzi 15 maçta 1288 dakika süre aldı

Galatasaray'ın disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı bıraktığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı forma ile hepsi 11 olmak üzere 10 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında toplam 1288 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

14.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:43Steven Nzonzi 15 maçta 1288 dakika süre aldı
'ın disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı bıraktığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı forma ile hepsi 11 olmak üzere 10 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında toplam 1288 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcusu Steven Nzonzi'yi son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığnıı açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna katmıştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, futbolcunun kulübüne 2019-2020 sezonu için geçici transfer ücreti ödenmeyeceği belirtilmişti.

Nzonzi'nin Galatasaray'dan 2019-2020 futbol sezonu için net 3 milyon 250 bin Euro alacağı ifade edilmişti.

1288 dakika süre aldı, 1 asist yaptı

30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda 10 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Çıktığı müsabakaların hepsine 11'de başlayan Fransız futbolcu, toplam 1288 dakika süre aldı ve Konyaspor ile oynanan lig maçında 1 asist üretti. Nzonzi Şampiyonlar Ligi'nde 4, ligde de 1 olmak üzere toplam 5 sarı kart gördü.

Galatasaray ile Roma arasında yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar sarı-kırmızılıların 16 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu veya 500 bin Euro karşılığında 2020-2021 sezonu için tekrar geçici transfer opsiyonu bulunmaktaydı.

Steven Nzonzi kariyerinde daha öncede Sevilla, Stoke City, Blackburn Rovers ve Amiens SC formaları giydi. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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