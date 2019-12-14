Haberler » Güncel » Steven Nzonzi 15 maçta 1288 dakika süre aldı - Haber

Steven Nzonzi 15 maçta 1288 dakika süre aldı

Galatasaray'ın disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı bıraktığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı forma ile hepsi 11 olmak üzere 10 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında toplam 1288 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

14.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:05Steven Nzonzi 15 maçta 1288 dakika süre aldı
'ın disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı bıraktığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı forma ile hepsi 11 olmak üzere 10 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında toplam 1288 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcusu Steven Nzonzi'yi son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığnıı açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna katmıştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, futbolcunun kulübüne 2019-2020 sezonu için geçici transfer ücreti ödenmeyeceği belirtilmişti.
Nzonzi'nin Galatasaray'dan 2019-2020 futbol sezonu için net 3 milyon 250 bin Euro alacağı ifade edilmişti.
1288 DAKİKA SÜRE ALDI, 1 ASİST YAPTI
30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda 10 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Çıktığı müsabakaların hepsine 11'de başlayan Fransız futbolcu, toplam 1288 dakika süre aldı ve Konyaspor ile oynanan lig maçında 1 asist üretti. Nzonzi Şampiyonlar Ligi'nde 4, ligde de 1 olmak üzere toplam 5 sarı kart gördü.
Galatasaray ile Roma arasında yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar sarı-kırmızılıların 16 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu veya 500 bin Euro karşılığında 2020-2021 sezonu için tekrar geçici transfer opsiyonu bulunmaktaydı.
Steven Nzonzi kariyerinde daha öncede Sevilla, Stoke City, Blackburn Rovers ve Amiens SC formaları giydi.
(Oğuzhan Ort/İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43 Tekirdağ'da lezzet şöleni - Haber
13:43 Karaca mağarası'nı 120 bin kişi ziyaret etti - Haber
13:42 'Yakmam' dediği sobadan zehirlenip, öldü - Haber
13:37 Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak - Haber
13:36 Jandarma'dan okul servislerine denetim - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 13:44:49