Haberler» Spor» Haber

Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na davet edildi

Galatasaray'ın orta saha futbolcusu Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'nın Arnavutluk ve Andorra karşılaşmalarının kadrosuna davet edildi.

29.08.2019 17:33 Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na davet edildi
Galatasaray'ın orta saha futbolcusu Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'nın Arnavutluk ve Andorra karşılaşmalarının kadrosuna davet edildi.

Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7-10 Eylül tarihlerinde Arnavutluk ve Andorra ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı ile aynı grupta yer alan Fransa'nın aday kadrosu da açıklandı. Kadroda Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Steven Nzonzi de yer aldı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın davet ettiği futbolcular şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Mike Maignan

Savunma: Raphael Varane, Lucas Digne, Leo Dubois, Lucas Hernandez, Aymeric Laporte, Benjamin Pavard, Clement Lenglet, Kurt Zouma,

Orta Saha: Steven Nzonzi, Paul Pogba, Moussa Cissoko, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi

Forvet: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Thomas Lemar, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Nanitamo Ikone - İSTANBUL

Arnavutluk, Andorra, Fransa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:49   Kayserispor ile Galatasaray 47.randevuda
17:48   Kasımpaşalı Onur Ural, Nevşehir Belediyespor ile anlaştı
17:45   Aykut Kocaman, genç sporcularla buluştu
17:42   Başkan Aktan'dan TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret
17:36   İlke Özyüksel, Budapeşte'de olimpiyat vizesi arayacak
17:34   Hekimoğlu Trabzon FK, Musa Caner Aktaş sözleşme imzaladı
17:33   Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na davet edildi