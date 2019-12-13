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Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi

Son dakika haberine göre kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi için İtalya Ligi ekiplerinden Torino devreye girdi. 30 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci yarısında büyük ihtimalle Torino forması giyecek.

13.12.2019 23:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:04

'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Steven Nzonzi, yolcusu. Fanatik'te yer alan habere göre bonservisi Roma'da bulunan 30 yaşındaki oyuncu için Serie A ekiplerinden devreye girdi.

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI

Ara transferde kontratının feshedileceği Nzonzi, büyük ihtimalle ligin ikinci yarısında Torino forması giyecek. İlk devrenin kalan haftalarında forma giymesi beklenmeyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi

Fatih Terim, Galatasaray, İtalya, Torino, Spor


HABER YORUMLARI (3)
FATİH TERIM:Ben Terim paramı isterim
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F. TERIM:SIRA BELHANDA MARİANO NAGATOMO VE BABELDE SAKİN OLUN
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TERİM BEN:yerini ayarlamış zaten ondan böyle takılıyordu benim suçum yok
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