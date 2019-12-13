Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi

Galatasaray'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Steven Nzonzi, İtalya yolcusu. Fanatik'te yer alan habere göre bonservisi Roma'da bulunan 30 yaşındaki oyuncu için Serie A ekiplerinden Torino devreye girdi.

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI

Ara transferde kontratının feshedileceği Nzonzi, büyük ihtimalle ligin ikinci yarısında Torino forması giyecek. İlk devrenin kalan haftalarında forma giymesi beklenmeyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.