Haberler » Spor » Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere - Spor

Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere

Antrenmanlardaki disiplinsiz tavırları sebebiyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve birçok kulüple görüşme halinde olan Steven Nzonzi West Ham ile anlaşmak üzere.

21.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:42

'da Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin yeni adresi netleşmek üzere.

İngiliz The Sun Gazetesi'nin özel haberine göre; Fransız orta saha oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a çok yakın. Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Nzonzi'nin West Ham United'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

DAVID MOYES ÇOK İSTİYOR

West Ham'ın hocası David Moyes'un da Nzonzi'yi çok istediği ve daha önce Premier Lig tecrübesi olduğu için, Declan Rice ve Mark Noble'la rekabet edebileceği belirtildi.

Galatasaray'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Nzonzi, sarı kırmızılı takımla 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere

West Ham United, Galatasaray, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (1)
ALEKSANYAN:bu senenin en iyi transferi adam kurtuldu sonunda bu takım için 2 gömlek daha iyi bu adam . . .
Yayından Kaldır
2 9
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

00:01  Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Robert Prosinecki
23:52  Pirşen: "Zaman kazanma projesi mi, adaleti sağlama mı, göreceğiz"
23:54  Alper Pirşen:  Tahkim Kurulu'nda adaletin sağlanacağını umuyoruz
23:52  Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe kadro dışı!
23:42  Mehmet Ekici sürprizi! Pazubandı taktı...
22.01.2020 00:10:37