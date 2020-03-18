Steven Universe: The Movie Filmi
Steven Universe: The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Steven Universe: The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
18.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:57
Cartoon Network TV'de yayınlanan animasyon dizinin beyaz perdeye uyarlamasını Rebecca Sugar yönetiyor. Senaryo ise Ian Jones-Quartey, Chris Pianka, Miki Brewster ve Lamar Abrams'ın imzalarını taşıyor.
Yönetmen: Rebecca Sugar
Senaryo: Ian Jones-Quartey, Chris Pianka, Miki Brewster, Lamar Abrams
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Steven Universe: The Movie
Yapımcı Firma: Cartoon Network
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: Cartoon Network
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Yönetmen: Rebecca Sugar
Senaryo: Ian Jones-Quartey, Chris Pianka, Miki Brewster, Lamar Abrams
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Steven Universe: The Movie
Yapımcı Firma: Cartoon Network
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: Cartoon Network
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Steven Universe: The Movie Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
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