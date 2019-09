Stil danışmanı Ece Sükan, cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı

Ünlü oyuncu ve model stil danışmanı Ece Sükan, Studio 11 için objektif karşısına geçti. Birbirinden cesur pozlar veren Sükan, bunları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

"HERKES KENDİNİ İKON İLAN ETMEYE BAŞLADI"

Çekim önce dergiye röportaj veren Ece Sükan, "Dijital devrimle birlikte birçok kavramın içi boşaldı. Örneğin stil ikonu statüsü kalmadı. Çünkü herkes bir anda kendini ikon ilan etmeye başladı." dedi.

POZLARIYLA MEST ETTİ

Dergi için bir de objektif karşısına geçen Ece Sükan, birbirinden iddialı pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Ece Sükan'a ünlü model Deniz Akkaya da sessiz kalamadı.Akkaya, Sükan'ın fotoğraflarının altına 'Ne denir ki?' ve 'Olacak iş değil ama' diyerek ne kadar beğendiğini gösterdi.

ECE SÜKAN KİMDİR?

Ece Sükan, 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini ODTÜ Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Öğrencilik döneminde DJ'lik yapan Ece Sükan daha sonra Marie Claire de çalışarak modellik yapmaya başlamıştır.

O dönemde Best Model of Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçilmiş; sonrasında New York'a giderek Fashion İnstitueof Technology okulunda eğitim almıştır. 2004 yılında ise 24 Saat dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ece Sükan; Kızım Nerede, Avrupa Yakası, Aşk Yakar, Haziran Gecesi ve Gülperi dizilerinde rol almıştır.