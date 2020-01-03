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Stillwater Filmi

Stillwater filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Stillwater filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

03.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:58 Stillwater Filmi
Kızının hapse girmesi ile büyük bir yıkıma uğrayan Bill, kızının yanında olabilmek için Oklahoma’dan Marsilya’ya gider. İşlemediğini iddia ettiği bir cinayet vakasından dolayı hapiste bulunan kızını içine düştüğü durumdan kurtarmak isteyen Bill, kendisini zorlu bir mücadelenin içine atar. Ancak onun işi hiç de kolay değildir. Bill, kültürel farklılıklar, anlayamadığı bir dilin önüne çıkardığı engeller ve karmaşık bir hukuk sistemi ile karşı karşıya kalsa da, kızını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Kızını temize çıkarmaya çalışırken Marsilya’da tanıştığı bir kadın ve kızından da yardım alan Bill, bu süreçte kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.


Yönetmen: Tom McCarthy
Senaryo: Tom McCarthy, Thomas Bidegain, Noé Debré, Marcus Hinchey
Oyuncular: Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan, Lisandro Boccacci, Robert Peters, David C Tam, Ginifer Ree, Jake Washburn
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Stillwater
Yapımcı Firma: Amblin Partners
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Amblin Partners
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Oklahoma, Marsilya, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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