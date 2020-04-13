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Stirling Moss hayatını kaybetti

Vanwall, Maserati ve Mercedes. 1951 ile 1961 yılları arasında Formula 1’de pilotluk yapan Moss, 90 yaşında hayatını kaybetti.

13.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:04
Stirling Moss hayatını kaybetti
Vanwall, Maserati ve Mercedes. 1951 ile 1961 yılları arasında Formula 1’de pilotluk yapan Moss, 90 yaşında hayatını kaybetti. Piste 66 kez çıkan Moss, bu yarışlardan 16’sını kazanırken dört kez dünya ikincisi ve üç kez dünya üçüncüsü oldu.

Lady Moss, eşinin ölümünün ardından, “O güzel gözlerini bir daha açamayacak. Üzgünüm.” demecini verdi. Yarış kariyerinin yanı sıra birçok takıma danışmanlık yapan ve 2000’lerin başında araçlara yeni bir boyut katan Moss, 2016’da sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 134 gün boyunca tedavi görmüştü.

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Maserati, Mercedes, Spor
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