Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı
özel açıklamalarda bulundu.
14.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:45
özel açıklamalarda bulundu. Artık teknik direktör olarak kariyerine devam eden 44 yaşındaki Tomas, "Galatasaray iyi bir hava yakaladı. 8 maç kazandı. Son maçta Sivas ile berabere kaldı. Önemli maç ancak Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maç da önemli olacak. Onun sonucuna da bağlı. Galatasaray da iç sahada kazanmak isteyecek, Beşiktaş da formda. Kritik maçlarda sonuçlar belli olacak" ifadelerini kullandı."YARIŞIN İÇİNDE 4 TAKIM VAR"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulunan Tomas, "Yarışın içinde 4 takım var. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile Sivasspor'un fikstürüne bakınca o da bu işin içerisinde" diye konuştu.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Galatasaray, Sivas, Spor
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