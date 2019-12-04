Haberler » Güncel » Stjepan Tomas: 'İlk maç sonunda avantaj sağladık' - Haber

Stjepan Tomas: "İlk maç sonunda avantaj sağladık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Eyüpspor'a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyetin kendilerine ilk maç sonunda avantaj sağladığını söyledi.

04.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:45Stjepan Tomas:
Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 'a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyetin kendilerine ilk maç sonunda avantaj sağladığını söyledi.
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, maça iyi başladıklarını belirterek, "Takımı tebrik ediyorum. Baskılı ve önde başladık. Erken golü attık. 3-0 galip geldik. İlk maç sonunda avantaj sağladık. Oyuncularım iyi mücadele etti, iyi iş çıkardı. Bu inşallah bize Trabzonspor maçına moral getirecek. Trabzonspor takımı çok iyi. Biz de iyi hazırlanacağız. İyi analiz edeceğiz. Taraftarımız da bizi maçta destekleyecek. Biz 3 puan için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
(İHA)

Stjepan Tomas, Antalyaspor, Eyüpspor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:46 Macaristan'da "Sultan Süleyman kenti araştırması 2012-2019" adlı konferans düzenlendi - Haber
19:46 Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek - Haber
19:45 Ordu Valisi Yavuz: "Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var" - Haber
19:45 Ordu Valisi Yavuz: "Katil zanlısının 12 suç sabıkası var" - Haber
19:45 Erbaa'da yangın 3 evi sardı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:51:27