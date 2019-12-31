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Stjepan Tomas'ın Antalyaspor karnesi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yolları ayrılan Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, görev aldığı altı maçta 3 puan toplayabildi.

31.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:58 Stjepan Tomas'ın Antalyaspor karnesi
Süper Lig ekiplerinden ile yolları ayrılan Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, görev aldığı altı maçta 3 puan toplayabildi.

Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 15 Kasım 2019'da imzalanan sözleşmeyle 2,5 yıllığına geçen Tomas, Antalyaspor'un başında 6 karşılaşmaya çıktı.

Ligin 12. haftasına kadar oynadığı 11 maçta 11 puan toplayan Antalyaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimine başlayan Tomas, ligin 12. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla kulübedeki yerini aldı.
Hırvat teknik adam yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK ile 1-1, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak birer puan almayı başardı. Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzon'a 3-1 ve Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer aldı.
Tomas, Antalyaspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5. turda Eyüpspor karşısında 2 maça çıkarken, ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanan Antalyaspor, sahasında elde ettiği 2-2'lik beraberlikle son 16 turuna yükselmişti.

Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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