Stk Akademisi Öğrencileri Sertifikalarını Törenle Aldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:14



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:14

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Kent Konseyi işbirliğinde sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeye yönelik düzenlenen ve 5 hafta boyunca alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilen "Sivil Toplum Akademisi" programının sertifika töreni gerçekleştirildi.Bir otelde düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, Doç. Dr. Hasan Yılmaz, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Yılmaz, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga, Doç. Dr. Gökhan Tuncel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar katıldı.Program kapsamında beş hafta boyunca verilen eğitimler sonunda programa katılan sivil toplum kuruluşları faaliyet alanlarına göre gruplandırılarak tecrübe paylaşımı ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda eğitim dernekleri ile Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, yardım dernekleri ile İHH mütevelli heyeti üyesi Murat Yılmaz, sosyal ve kültürel dernekleri ile tecrübe paylaşımı yapmak üzere İnönü Üniversitesi'nden Dr. Hasan Yılmaz oturum gerçekleştirdiler.Oturum programından sonra sertifika takdim programı gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat burada yaptığı konuşmada bu etkinliğin sivil toplum kuruluşlarına önemli katkı sunduğunu belirterek "Sivil toplumu ilgilendiren toplantıların en önemli yanı her ideolojiye sahip kişilerin bir araya gelerek Malatya'ya ve kendilerine ne katabileceklerini, nasıl faydalı olabileceklerini detaylı bir şekilde konuşmaları büyük bir önem teşkil etmektedir." İfadelerine yer verdi.Polat, Sivil Toplum Akademisi projesi kapsamında verilen eğitimler ile sivil toplum kuruluşlarının kendi alanında uzmanlaşmalarına katkı sunduğunu, faaliyet alanları ile ilgili olarak etkin ve verimli bir şekilde çalışma yürütmelerine büyük katkı sağlamış olduğunu belirtti.Sivil Toplum Akademisi ile ilgili olarak genel değerlendirme yapan Doç. Dr. Gökhan Tuncel ise, "5 haftalık süreç içinde sivil toplumla ilgili düşünsel, yasal, yapısal, işlevsel bütün açılardan değerlendirmeler yaptık. Bu çalışmalar ile şehrimize, ülkemize insanlığa değer katmayı amaçlıyoruz. Bu toplantılarda evrenselliğin ve nesnelliğin yakalandığını görüyorum" şeklinde konuştu.Sivil toplumu ilgilendiren bu tarz programların örneklik teşkil etmesini umut ettiğini söyleyen Tuncel, "Malatya Büyükşehir Belediyesine, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine ve katılımcılara göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Yardımlaşma alanında konuşmasını yapan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Yılmaz ise "Yardımda öncelikli olan ihlas, ikincisi ise yardımın sürdürülebilirliğidir. Yardım yapıp insanların ihtiyacını giderip, onlara el uzatırken balık tutmasını da öğretmemiz gerekir" ifadelerine yer verdi. Verdiği örneklerle yardım kurumların da olması gereken kurallara değinen Yılmaz, bir yardım kurumunda önceliğin cesaret olduğuna değindi.Eğitim alanında konuşmasını yapan Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu ise "Eğitimde bütün paydaşların birbiriyle uyum içinde olması gerekir. STK'lar da olması gereken özelliklere bakacak olursak STK'lar açık olmalı, mutedil olmalı, şeffaf ve kurumsal olmalı, doğru konumlandırılmalıdır" dedi.Sosyal ve kültürel alanda konuşma yapan Doç. Dr. Hasan Yılmaz ise " Sivil topluma olan duyarlılığınız ve sivil toplumla olan ilişkilerimizi topladığımızda sosyal sermaye dediğimiz sermaye ortaya çıkıyor. Bu sermayenin en önemli yatırımı ise insana olan yatırım ve insanın kıymetidir" diye konuştu.Program sonunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından Halit Bekiroğlu, Murat Yılmaz ve Hasan Yılmaz'a ebru sanatından yapılan tablo hediye edilirken, katılım sağlayan üyelere ise katılım sertifikası takdim edildi. Program sonunda tüm katılımcıların yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi. - MALATYA