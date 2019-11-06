Haberler » Güncel » STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul ve İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Yılmaz Sağın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

06.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:20 STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul ve İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Yılmaz Sağın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul ve İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Yılmaz Sağın'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Eğitimde yapılacak ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, önümüzdeki hafta kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geleceği bildirildi. Ziyaretten dolayı başkan Toğrul'a ve Sağın'a teşekkür eden Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti. - AĞRI

Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:46   Ereğli'deki cinayet - Zanlı tutuklandı
02:44   Zonguldak'taki cinayet
02:42   Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
02:29   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:47:27