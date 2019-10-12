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STK'lar ile birlikte çalışıyoruz

Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) yönetimi, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti.

12.10.2019 09:22STK'lar ile birlikte çalışıyoruz

Ziyaretleri nedeniyle BASİFED yönetimine teşekkür eden Başkan İduğ,"Aslında en büyük görev sivil toplum kuruluşlarında yer almaktır" diyerek STK'ların önemine dikkat çekti. Bornova'yı kentteki tüm aktörlerle birlikte büyüteceklerini ifade eden İduğ, "Belediyeler sizlerle işbirliği içinde olduğunda kentlerimiz daha da gelişecektir. Bu anlayışla Bornova Belediyesi olarak STK'lar ile birlikte pek çok projeye imza atacağız" diye konuştu.

Federasyon Başkanı Seda Kaya Ösen ise iş dünyasından gelen isimlerin siyesette ve böylesi görevlerde yer almasının anlamlı olduğunu belirterek, "Siz bizlere de örnek oldunuz. Arkanızdan daha fazla iş insanının geleceğine inanıyoruz" dedi.


Bornova, Güncel

Kaynak: Bültenler

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