STK'lar MaviBahçe'de buluştu

STK'lar ziyaretçilere faaliyetleri hakkında bilgi verirken, ürünlerini de tanıtma fırsatı buldu.

Sosyal sorumluluk projelerine destek veren MaviBahçe, İzmir'deki sivil toplum örgütlerinin hizmet ve üretimlerini anlatabilecekleri bir etkinliğe daha imza attı. 23-24 Kasım tarihlerinde MaviBahçe Kent Meydanı'nda İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren 90'a yakın sivil toplum kuruluşu ve temsilcileri, MaviBahçe'de bir araya geldi. Sivil Toplum Örgütleri Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda hizmetlerini, ürünlerini ve sosyal sorumluluk projelerini ayrıntılı olarak anlatma şansı buldu.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ VE DAYANIŞMA RUHU GÜÇLENDİ

STK buluşmasını ziyaret eden İzmirliler ise sivil toplum örgütlerini tanıma fırsatını yakaladı. Etkinlik kentte sosyal sorumluluk bilinci ve dayanışma ruhunu güçlendirme adına da önemli bir misyonu yerine getirdi.Etkinliğe katılan sivil toplum örgütleri temsilcileri, kendilerine bu fırsatı veren MaviBahçe yönetimine teşekkür etti.