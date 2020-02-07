STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (1)

İstanbul'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Muhafızı" olarak tanınan 1948 Filistin İslami Hareketi'nin lideri Şeyh Raid Salah'a getirilen yasaklara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nde düzenlenen basın toplantısına, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Memur- Sen, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD), Ensar Vakfı, Deniz Feneri, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Mazlumder ve Hukukçular Derneği destek verdi.

Toplantıda STK'lar adına ortak basın açıklamasını okuyan Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Yasin Kayacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını reddettiklerini belirterek, STK'lar olarak Filistin topraklarının işgal edilmesine, Kudüs'ü Yahudileştirme projesine ve Mescid-i Aksa'yı bekleyen tehlikelere karşı herkesi uyardıklarını söyledi.