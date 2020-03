STK'lardan Bahar Kalkanı harekatına destek

Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, İstanbul 'da düzenlendikleri basın toplantısıyla Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. STK'lar adına ortak açıklamayı okuyan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut, "Terörü kaynağında kurutmaya dönük bu mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla, Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında TGTV Başkanı Hamza Akbulut STK'lar adına ortak bildiriyi okudu."Bölgemizde barışın tesisini ön gören adımlarını sonuna kadar destekliyoruz"Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada her zaman barışa hizmet eden bir ülke olduğunu vurgulayan Akbulut, "İstiklal savaşımızdan bugüne kadar bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve refahımız için önemli safhalardan geçilmiştir. Aziz milletimizin ortaya koyduğu seferberlik ruhu, dünya için eşsiz bir örnek olmuştur. STK'lar olarak hayati bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde devletimizin ülke güvenliği ve menfaatleri esas alan, aynı zamanda bölgemizde barışın tesisini ön gören adımlarını sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yürüttüğümüz mücadelenin geçmişte olduğu gibi bugün de devlet millet bütünleşmesi ile birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu süreçte ülkemizin yüksek menfaatlerini, sınırlarımızı ve geleceğimizi korumak için azim ve kararlılıkla görevlerini ifa eden kahraman güvenlik güçlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı."Terörü kaynağında kurutmaya dönük bu mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz"İdlip'te yaşanan hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Akbulut, "Türkiye Suriye 'de milli güvenliğimizi muhafaza etmenin yanında yeni bir göç dalgasının engellenmesi maksadıyla uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektedir. Bugün 4 milyon kişiye ev sahipliği yapan ülkemizin sınırlarına 1.5 milyon Suriyelinin daha gelmiş olması yükü daha da ağırlaştırmaktadır. Devletimiz bir taraftan da Suriye kaynaklı terör tehdidini bertaraf etmek için Bahar Kalkanı operasyonuyla bölgedeki tehditlere karşı kararlı bir mücadele ortaya koymaktadır. Terörü kaynağında kurutmaya dönük bu mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Biliyoruz ki Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sorgulamak, sınır güvenliğimiz yok saymak anlamına gelmektedir. Çeşitli ülkelerin terörist gruplara yaklaşımları, bölgesel karışıklığı desteklemeleri, bu mücadeleyi çoğu zaman tek başımıza verdiğimizi göstermiştir. Ancak feraset sahibi milletimiz her zaman devletinin yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. Biz de STK'lar olarak bu aziz milletin bir parçası olmakla iftihar ediyoruz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler doğrultusunda ülkemizin huzur ve güvenliği için devletimiz aldığı her kararın arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır" şeklinde konuştu."Bu vatana her koşulda sahip çıkacağımızı bir kez daha dünyaya haykırıyoruz"Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın anahtarı olduğunu söyleyen Akbulut, "Yolumuza çıkarılan tüm engellere rağmen ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin engellenmesi için çaba gösteren devletimizin, sayın Cumhurbaşkanımızı ve güvenlik güçlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ecdadımızın ve kahraman şehitlerimizin emaneti bu vatana her koşulda sahip çıkacağımızı bir kez daha dünyaya haykırıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL