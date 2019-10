STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destekŞIRNAK - Şırnak'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şırnak Ziraat Odası, Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası, Şırnak Memur-Sen, Şırnak Kamu-Sen, Şırnak Türk-İş ve Şırnak Hak-İş temsilcileri, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şırnak Ziraat Odası, Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası, Şırnak Memur-Sen, Şırnak Kamu-Sen, Şırnak Türk-İş, Şırnak Hak-İş olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir aradayız. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını imar edemeyenler yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık ve olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir" dedi.AKSARAY - Aksaray'da Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı toplanan Sivil Toplum Kuruluşu başkanları yaptıkları açıklama ile harekata destek olduklarını söyledi.Türkiye Barolar Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı."Devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz"Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, STK başkanları adına yaptığı açıklamada, "81 ilde aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son 2 yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik" dedi."Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir"Başkan Özkök, "Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.BURDUR - Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ortak basın açıklaması yapan Oda Başkanı Yusuf Keyik "Barış Pınarı Harekatı'nda amacın bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz" dedi.Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik; Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları, Burdur Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Burdur Ziraat Odası, KÖY-KOOP, Burdur - Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi, Burdur Gazeteciler Cemiyeti, Kamu-Sen, Memur-Sen, Hak-İş Öz-Güven Sen, Hizmet-İş, Şeker-İş, Türk Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Enerji Birsen, Yol-İş 2 Nolu Sendika, Burdur Emekliler Meclisi Derneği, Burdur İnternet Gazetecileri ve iş dünyası adına hazırlanan ortak bildiriyi okudu.Türkiye'nin harekattaki amacının sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülke ve diğer bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, şöyle devam etti:"Amaç, bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz."Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığına işaret eden Keyik, harekatın, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararlarıyla BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını söyledi. Keyik Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini ifade ederek, harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu dile getirdi."Gün, birlik olma günü"Türkiye ve ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumun, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini vurgulayan Yusuf Keyik "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün, sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür" diye konuştu.Keyik, Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak dualarıyla devletin ve "kahraman askerlerin" yanında olduklarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına inandıklarını sözlerine ekledi.SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıklayarak, "Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldı" dedi.Samsun'da odalar ve sivil toplum kuruluşları Samsun TSO'da yaptıkları basın açıklaması ile 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Odalar ve STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,harekatın evrensel hukuk ve Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığına dikkat çekti.Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kaldığı ifade eden Murzioğlu, "Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir" diye konuştu."Gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler"Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyunun gördüğünü vurgulayan Murzioğlu, "Biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.Murzioğlu, harekatta şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifa dilediğini de sözlerine ekledi.Bildiriye Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Bafra Ticaret Borsası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Terme Ticaret Borsası, Terme Ticaret ve Sanayi Odası, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Barosu, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen, Samsun Ziraat Odası, Türkiye Emekliler Derneği, Karadeniz Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu, SAMSİAD, SAMGİAD, MÜSİAD Samsun Şube, ASRİAD Samsun Şubeleri destek verdi.EDİRNE - Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası ve kentin sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yer alacağı ortak basın toplantısı düzenlendi.81 İl'de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte yapılan açıklamaya Edirne'den de tam destek geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Başkanı Emre Alp, "Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız" dedi."Bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur"Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Başkanı Emre Alp, yaptığı basın açıklamasında, "Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" dedi."Gün sessiz kalma değil, bir ve beraber olarak ses verme günüdür"Alp, günün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günü olduğunu belirterek, "Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez" diye konuştu."Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız"İş dünyası olarak duaları ve bütün gönülleri ile devletin ve kahraman askerlerin yanında olduklarını vurgulan Alp, "Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun" dedi.Basın toplantısının sonunda, iş dünyası ve STK temsilcileri hep birlikte asker selamı verdi.BOLU - Bolu'da, bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Bolu'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları harekata destek açıklaması yaptı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıda, STK'lar adına açıklama yapan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, harekatı desteklediklerini ve arkasında olduklarını belirterek, "Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" dedi."Suriyelilerin geri dönüşüne zemin hazırlamış olduk"Ateş, masum insanları katleden terör gruplarına sessiz kalınmasının beklenemeyeceğini ifade ederek, "Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız" şeklinde konuştu.Milli birlik ruhuyla birlik ve beraberlik günü olduğunu söyleyen Ateş, "Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün, sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür" dedi.MANİSA - Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa'da sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemenin ve bölgeyi güvenli hale getirmenin amaçlandığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Manisa'daki sivil toplum kuruluşları Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı. Manisa TSO, ev sahipliğinde düzenlenen ortak basın açıklamasını Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap okudu. Ortak basın açıklaması dışında görüşlerini dile getiren Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, "Siyasi partiler konusunda farklı düşünme noktasında olabiliriz ama en azından milli konularda ülkemizin bu içinde bulunduğu hassas konuda birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Ne olursa olsun son olaylarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ne kadar yalnız kaldığını, AB başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin iyi olduğunu iddia ettiğimiz devletlerden bile dışlandığımızı gördük. Tarihten bize miras olarak gelen 'Türk'ün Türk'ten başka dostu yok' sözü bir kez daha doğru çıktı. AB'de de sadece Macaristan destek oldu. Cumhurbaşkanımızın Bakü'deki Türk devletleri ile yapılan ortak toplantısında deklare ettikleri şudur ki; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk devletleri dışında gerçek dostunun olmadığını bir kez daha gördük" dedi.Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini aktaran Yılmaz, "Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir" diye konuştu.Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise, "Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun,ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun" dedi.Açıklamaya, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Geriter, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay, Türkiye Emekliler Derneği Manisa Şube Başkanı Mehmet Akkoyun, Hak- İş'e bağlı Çelik İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Erdoğan Daloğlu, Türk İş Manisa Şube Sekreteri Köksal Gündoğdu, TİSK Manisa Temsilcisi Nedim Açılkan katıldı.KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla yürüyüş ve mehteran gösterisi yapıldı.Orman İşletme Müdürlüğü önünden mehteran eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş etkinliğine Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Siyasi Parti Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Nasuh Ağa Camisinde kılınan yatsı namazı sonrası, Suriyeli öğrenci Said El Salah ve hafızlar tarafında tarafından Fetih suresi okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edildi. Eynal Kaplıcaları Mehteran Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu üyesi Adem Karakaş tarafından 'Barış Pınarı' konulu bir konuşma yapıldı, ardından Mehteran Takımı tarafından konser verildi.'Barış Pınarı Harekatı' destek yürüyüşüne katılan Halise Küçükkaya, Türk askerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Küçükkaya, " Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit annelerimizin ve Türk askerinin her zaman yanındayız. Allah askerimize kolaylık versin. Askerlerimizi Allah korusun, Vatan sağ olsun" dedi.Eynal Kaplıcaları Mehteran Turizm ve Musiki Derneğinin ikinci gösterisinden sonra, İnsani yardım Vakfı Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy, " Bizler Sivil Toplum Kuruluşları olarak, askerlerimizin 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı toplandık, askerlerimize desteğimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.Mehterbaşı Erdoğan Kılıç tarafından yapılan mehter duasıyla etkinlik sona erdi.SİİRT - Siirt Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde toplanan STK temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.STSO Başkanı Güven Kuzu, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu. Başkan Kuzu, "Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde Barış Pınarı adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın yar ve yardımcımız olsun" dedi.