Stk'lardan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

14 Aralık 2018 Cuma 15:58



14 Aralık 2018 Cuma 15:58

Kütahya'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcilerinden oluşan heyet Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazeteci Yazar İhsan Tunçoğlu, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul, Türkiye Beyazay Derneği Kütahya Şube Başkanı Halil Bilgiç, Kütahya İlinde Yetişenler Derneği Merkez Şube Başkanı Necmettin Çetintaş ile beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ziyarette Başkan Saraçoğlu'na, çalışmalarında başarılar dileyerek STK'lara vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ettiler.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saraçoğlu, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcilerinden oluşan heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.(EFE) - KÜTAHYA