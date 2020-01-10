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STK'lardan İdlib'deki insani krizin durdurulması için dünya liderlerine çağrı

İnsan ve Medeniyet Hareketi öncülüğündeki çeşitli sivil toplum kuruluşları, Suriye ve İdlib'de yaşananları protesto etti.

10.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:36STK'lardan İdlib'deki insani krizin durdurulması için dünya liderlerine çağrı
İnsan ve Medeniyet Hareketi öncülüğündeki çeşitli sivil toplum kuruluşları, ve 'de yaşananları protesto etti.
Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde bir araya gelen STK temsilcileri, dünya liderlerine, bombardımanı durdurma ve soğukta açlık çeken yerinden edilmiş Suriyelilere yardım çağrısında bulundu.
Burada grup adına yapılan basın açıklamasında, Esed rejiminin güney İdlib'e yaptığı baskılar nedeniyle yerinden edilen on binlerce Suriyeli siville dayanışma içinde olduğu vurgulandı.
Zulüm altında olan Suriyelilerin temel hizmetlerden yoksun oldukları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"12-25 Aralık tarihleri arasında Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde 235 binden fazla kişi yerinden edildi. Çoğu Türkiye sınırında, küçük bir alana sıkıştı. Tüm dinlerden vatandaşları ve dini liderleri, sivillerin sorunlarına ışık tutmaya ve bu felaketi sona erdirmeye, acil ilaç, yiyecek ve barınma yardımı için bağış yapmaya çağırıyoruz."

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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