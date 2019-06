STK'lardan İmamoğlu'nun sözlerine karşı Vali Yavuz'a destek

Kaynak: AA

Ordulu sivili toplum kuruluşları, 5 Haziran Çarşamba akşamı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 'nun Ordu- Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayların ardından Vali Seddar Yavuz'a destek amacıyla bir araya geldi. Memur-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde, sendika binası önünde toplanan 30'a yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve üyeleri, "Ordu, valisinin yanında" sloganı attı.Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Çelenk, burada yaptığı konuşmada, Vali Seddar Yavuz'un, Muş 'ta valilik yaptığı sırada, ülke aleyhine oynanan oyunları teker teker bozduğunu söyledi.Yavuz'un, 15 Temmuz hain darbe girişiminde canını can pazarına koyduğunu belirten Çelenk, "On binlerce insanı arkasına almış, meydanlara çıkmış, vatan, bayrak, millet aşkına ailesiyle beraber kendini feda etmiştir. Onun için diyoruz ki vatan, bayrak, millet için canhıraş çalışan bir insana bizim orada 'it' denilmez, 'yiğit' denilir. Onun için yiğit valimize destek olmak için buradayız." dedi.Çelenk, Vali Yavuz'un, ramazan ayında lüks otellerde değil, gariban sofrasında iftar açtığını ifade etti.Havalimanlarında kuralların belli olduğunu kaydeden Çelenk, şunları söyledi:"Kimler oradan geçecektir, kimler geçmeyecektir, onun şekli ve şemali bellidir. Halkın yanında olduğunu, halkla yürüdüğünü söyleyenlerin, onu fırsat bilip VIP'te hakkı olmamasına rağmen oradan geçmek için değil, halkın içinden beraber geçmesi daha uygun olacaktır fakat reklamlarda kendini farklı lanse edenler, o gün kendisini ortaya koymuşlardır. Bayram yapmayıp görevini yapan güvenlik elemanlarına, havalimanı çalışanlarına, polislerimize ve Sayın Valimize ağıza alınmayacak hakaretler edilmiştir. Biz o gün de tepkimizi koyabilirdik ama bir şeyi bekledik, dedik ki 'Sözün şehvetine kapılarak bu sözleri söyleyen şahsiyet düşündüğü zaman bu sözlerinden mahcup olur, hicap duyar Sayın Valimizden, polis teşkilatımızdan, havalimanı çalışanlarımızdan özür diler'. Baktık böyle bir şey olmuyor ve Ordu'daki sivil toplum örgütleri olarak irademizi bugün burada ortaya koyuyoruz."Sendikalar adına okunan basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.