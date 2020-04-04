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STK'lardan ortak Covid-19 açıklaması

STK'lar tarafından Covid-19 mücadelesine ilişkin yapılan açıklamada, "Hükümetimiz, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi.

04.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:39
STK'lardan ortak Covid-19 açıklaması
STK'lar tarafından Covid-19 mücadelesine ilişkin yapılan açıklamada, "Hükümetimiz, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi. Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü. Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki; 'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde.' Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir" denildi.

Türkiye 'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptılar. Açıklamada, şu an dünyanın neredeyse tamamının, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgınından mustarip durumda olduğu belirtildi.

İki cihan harbinden sonra, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizin yaşandığı belirtilen açıklamada, "Herkes tedirgin ve yarına nasıl bir günde uyanacağı endişesinde. Pek çoğumuz gönüllü karantina hayatı yaşıyor. Halen bu virüs dünyanın 174 ülkesine yayılmış durumdadır.Ülkemiz de buna karşı topyekün mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu süreçte dayanışma içinde olmak gerektiğini vurgulanarak, "Bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir. Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu herkese göstermektir. Korona virüse karşı belirlenen tedbirleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı korumaktır.Üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek, istihdamı korumaktır. Bunun için hükümetimiz, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi. Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü. Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki;

'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde.' Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım.

Allah hepimizin yardımcı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyoruz" denildi.

Ortak bildiriye katılan kuruluşlar ise şu şekilde:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD)

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD)

Türk Veteriner Hekimler Birliği

Türkiye Barolar Birliği (TBB)

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez (TESKOMB)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN)

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)

Türkiye Noterler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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