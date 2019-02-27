Stk'lardan Venezuela'ya Destek

Kaynak: İHA

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Maduro hükümeti desteklemek amacıyla; Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri ziyarette bulundu.Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ni ve seçilmiş hükümeti desteklemek amacıyla, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri, Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i makamında ziyaret etti.Görüşmenin ardından grup adına açıklama yapan İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, "Buraya gelmemizdeki maksat, özellikle Venezuela'daki mazlum halkın sesi olmak, oradaki kardeşlerimizin sesi olduğumuzu bildirmekti. Neden, çünkü orada bir mazlum halk var ve bu halkın tüm mal varlığını gasp etmeye çalışan diktatör bir Amerikan rejimi ve buna destek veren İngiltere ve İsrail var. Bizler bu emperyalist güçlerin karşısında olduğumuzu beyan ettik. Geldik Büyükelçiye bunları ilettik ve bir gül kampanyası başlattık. Irak, Suriye ve Yemen'deki durumun tekrar etmemesi için Venezuela'ya bomba değil gül gitmesi için bir kampanya başlattık. Verdiğimiz bu gülünde bizzat Venezuela'nın resmi temsilcisi Maduro'ya teslim edilmesini rica ettik. Aynı zamanda bir tablo hediye ettik. Bu tabloda bombardıman esnasında yetim kalan çocukların çizmiş olduğu bir tabloydu. Bombalanmamış bir alanı tasvir ediyordu. Bizler savaşsız, insanların özgürce yaşayacağı bir dünya için destek vermek amaçlı buraya geldik" dedi.Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Maduro hükümetini desteklemek amacıyla, Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Kır, İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcisi Tayyar Tercan, Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti katıldı. - ANKARA