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STK'ların yardımları 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

Kırklareli'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) Vefa Sosyal Destek Grubu'na gönderdiği gıda kolileri, görevliler tarafından 65 yaş üstü ve evde kısıtlama getirilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

29.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:23
STK'ların yardımları 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
Kırklareli 'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) Vefa Sosyal Destek Grubu'na gönderdiği gıda kolileri, görevliler tarafından 65 yaş üstü ve evde kısıtlama getirilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Yardımlarla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce alınan kara gereği temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci 'Vefa Koordinasyon Grubu' tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. Temel ihtiyaçların karşılanması noktasında yapılacak tüm yardımlar Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaştırılarak, görevli hizmet grupları tarafından dağıtımı yapılacaktır. İl ve ilçe belediyelerimiz, STK gibi tüm kurum ve kuruluşların yapacakları yardımlar doğrudan taraflarınca yapılmayarak, Vefa Sosyal Destek Grubu kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Alınan bu kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü ve evde kısıtlama getirilen ihtiyaç sahiplerine kurum, kuruluş, belediye, STK ve vatandaşlarımızın yaptıkları tüm ayni ve nakdi yardımları 'Vefa Koordinasyon Grubu' tarafından değerlendirerek, en kısa sürede yardım kolileri olarak evlerine teslimini gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, Güncel

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