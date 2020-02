STK'lerden Myanmar hükümetine "internet kısıtlamalarını kaldır" çağrısı

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü, The Arakan Project gibi ulusal ve uluslararası 29 sivil toplum kuruluşu, Myanmar hükümetine, Arakan eyaletindeki internet kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulundu.Uluslararası Af Örgütünden yapılan ve 29 örgütün imzası bulunan açıklamada, Myanmar hükümetinin, Arakan eyaletindeki 8, Chin eyaletindeki bir kentte uyguladığı mobil internet hizmetleri üzerindeki kısıtlamalardan endişe duyulduğu belirtildi.Açıklamada, Myanmar yönetimi, internet erişimine son vermesinin gerekçesini ve kısıtlamaların dayatıldığı süreçle ilgili tüm bilgileri kamuya açıklamaya davet edildi.En uzun kısıtlamaAçıklamada, Arakan eyaletinin Kyauktaw, Minbya, Mrauk-U ve Ponnagyun ilçelerinde neredeyse 8 aydır süren kısıtlamanın, hükümet tarafından uygulanan dünyadaki en uzun mobil internet kısıtlamalarından biri olduğu vurgulandı.İnternet kısıtlamalarının çatışma bölgelerindeki sivilleri etkilediğinin altı çizilen açıklamada, bu durumun insani yardım operasyonlarını, geçim kaynaklarını ve insan hakları gözlemcilerinin çalışmalarını engellediği kaydedildi.Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee'nin, Myanmar hükümetine yaptığı mobil internet hizmetleri üzerindeki kısıtlamaları bir an önce kaldırması yönündeki çağrısının desteklendiği belirtildi."Telekomünikasyon Yasası'nın 77'nci bölümünü kaldırın"Açıklamada, iletişim operatörlerini, telekomünikasyon hizmetlerini askıya almaya yönlendirmek de dahil Ulaştırma ve İletişim Bakanlığına geniş yetkiler sağlayan Telekomünikasyon Yasası'nın 77'nci bölümünün yürürlükten kaldırılması çağrısında bulunuldu.Myanmar hükümetinden, insani yardım çalışanlarına, bağımsız gazetecilere ve insan hakları gözlemcilerine Arakan ve Chin eyaletlerinde serbest ve kesintisiz ulaşım izni vermesi talep edildi.29 ulusal ve uluslararası örgüt imza attıAçıklamada imzası bulunan ulusal ve uluslararası örgütler şöyle:"ARAKKA Vakfı, ARTICLE 19, İnsan Hakları için ASEAN Parlamenterleri (APHR), Tüm Arakan Öğrenci ve Gençlik Kongresi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Alternatif Ağı Burma (ALTSEAN-Burma), Uluslararası Af Örgütü, Arakan Bilgi Merkezi, Arakan Nehirleri Ağı, Athan, Birleşik Krallık Burma Kampanyası, Burma İnsan Hakları Ağı, Burma Görev Gücü, Birleşik Krallık Birmanyalı Rohingya Örgütü, Chin İnsan Hakları Örgütü, Evrensel Hristiyan Dayanışması (CSW), CIVICUS: Dünya Vatandaş Katılımı Birliği, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Fortify Rights, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Herkes için Adalet, Karen Kadınları Örgütü, Barış ve Kalkınma Girişimi-Kintha, Refugees International, Robert F. Kennedy İnsan Hakları, Rohingya Öğrenci Ağı, Hukuk Davası için Rohingya Gençliği, Sinerji, The Arakan Project ve Kadın Barış Ağı."BM İnsan Hakları Konseyinden internet kesintine kınamaGeçen hafta, BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar hükümeti tarafından getirilen internet kesintisini, bilgiye erişimin engellenmesi olarak değerlendirerek uygulamayı kınamıştı.Konsey, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca ifade özgürlüğüne saygı duyulması çağrısı yapmıştı.Myanmar'da internet kısıtlamalarıMyanmar hükümeti geçen yıl 21 Haziran'da Arakan eyaletindeki Buthidaung, Kyauktaw, Maungdaw, Minbya, Mrauk-U, Myebon, Ponnagyun ve Rathedaung ile Chin eyaletindeki Paletwa kentlerinde mobil internet erişimine kısıtlama getirmişti.Hükümet, 1 Eylül'de, Buthidaung, Maungdaw, Myebon, Paletwa ve Rathedaung ilçelerindeki internet kısıtlamalarını kaldırmıştı. Ülkedeki telekomünikasyon sağlayacılarından biri, Myanmar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı'nın bu 5 ilçedeki kısıtlamaların eski haline getirilmesini emrettiğini bildirmişti. Telekomünikasyon şirketi, açıklamasında, bakanlığın, "güvenlik gerekçesi ve kamu yararına" atıf yaptığını vurgulamıştı.Arakanlı Müslümanlara etnik temizlikArakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.