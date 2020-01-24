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STK temsilcileri İzmit'te buluştu

Kocaeli'de bulunan sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu güçlendirmek adına yapılan "Dernekler Buluşuyor" toplantısı İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

24.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:06STK temsilcileri İzmit'te buluştu
'de bulunan sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu güçlendirmek adına yapılan "Dernekler Buluşuyor" toplantısı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Dernekler Buluşuyor" toplantısı Belsa A Blok 9. kattaki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kocaeli'de ki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla yapılan toplantıya İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Toplantıda dernek yöneticileri yürüttükleri projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunurken, planlanmış organizasyonlarına davetlerde bulundular.

Sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıların devam edeceği belirtildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Yaşam

Kaynak: İHA

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24.01.2020 17:34:55