STK temsilcilerinden "meraların korunması" kararına destek

Ardahan'daki sivil toplum kuruluş temsilcileri ile merkez mahalle muhtarları, Valiliğin kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına destek verdi.

02.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:17
Ardahan'daki sivil toplum kuruluş temsilcileri ile merkez mahalle muhtarları, Valiliğin kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına destek verdi.
Kentteki STK temsilcileri ile muhtarlar, Valiliğin meralarla ilgili kararına destek amacıyla maske takarak Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldi.
Burada grup adına konuşan Ardahan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, valiliğin aldığı kararın arkasında ve destekçisi olduklarını söyledi.
Uygulamayla et veriminde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış yaşandığını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:
"Süt üretiminde yüzde 30 artış oldu. Endemik bitki türleri açısından zengin olmasından kaynaklı bal üretiminde de kovan başına yüzde 87,5 oranda bir artış görülmüştür. Bunlar sadece meraların korunması kararıyla oluşan olumlu gelişmeler. Karar ile olumsuzluklarda azalma, olumlu işlerde çoğalma olmuştur. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Biz bundan sonra daha fazla meralarımızı koruyacağız. Dolayısıyla Ardahan'ın çıkarı söz konusu olan valiliğin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız."
Ardahan Ziraat Odası Başakın Latifşah Sural da yeni normalleşme süreciyle ilk toplantılarının meralar konusu olduğunu belirterek, "Bugün, yeni süreçle ilk toplantımızı bu konu üzerinde yaptık. Demek ki bölgemiz için son derece önemli. Bizim için hayvancılık, hayvancılık için meralar çok önemli. Bunları korumakta bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.
Toplantıda, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Morkoç, Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan Şoför ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Asım Özer, Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan ve merkez mahalle muhtarları da hazır bulundu. STK temsilcilerinden ’meraların korunması’ kararına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, Güncel, Haber

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