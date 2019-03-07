Stk Temsilcilerinden Rektör Durmuş'a Ziyaret

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Medrese Alimler Vakfı Başkanı Tayyip Elçi, Önder Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıç, Yunus Emre Cami Vakfı Başkanı Mehmet Keskin ve MEDAV Batman temsilcisi Taha Baran, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'u makamında ziyaret etti.Rektörlük makamında konuklarını kabul eden Prof. Dr. Durmuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Durmuş, kendisini ziyaret eden Elçi, Kılıç, Keskin ve Baran'a teşekkür ederek ay yıldızlı rozet takdim etti.Rektör Durmuş ile STK temsilcileri bir süre toplantı gerçekleştirdi. - BATMAN