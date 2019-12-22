Haberler » Güncel » STM Genel Müdürü İkinci, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

STM Genel Müdürü İkinci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoride en beğendiği fotoğraflara oy verdi.

22.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:07
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoride en beğendiği fotoğraflara oy verdi.
İkinci, oylama için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.?
"Haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafına oy veren İkinci, "Tarihten gelen mirasımızla gelecekte bize başarı sağlayacak olan platformumuzu birleştirdiği için bu fotoğrafı seçtim." dedi.
"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafını seçen İkinci, "Yaşanmış olan acılara rağmen dost ve kardeşlerinin desteğiyle tekrar hayata umutla bakan bu kızımız beni gerçekten etkiledi." diye konuştu.
"Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy veren Murat İkinci, "Oyumu, ülkemizin en zor günlerinde sporcusuyla, halkıyla birleşip bir bütün oluşunu gösteren fotoğraftan yana kullandım." ifadesini kullandı.
STM Genel Müdürü İkinci, AA'nın

Anadolu Ajansı, Murat İkinci, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:34   İSG'de kapasite artırma çalışmaları - Haber
13:33   Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor - Haber
13:32   345 kişi 'sanatçı tanıtma kartı' almaya hak kazandı - Haber
13:31   Sisin oluşturduğu görsel şölene ziyaretçi akını - Haber
13:27   Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 13:34:51