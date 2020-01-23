STM Genel Müdürü İkinci'den savunma sanayisinde "dolaylı ihracat" vurgusu

STM Genel Müdürü Murat İkinci, beraber çalıştıkları ekosistemde yer alan firmaların dolaylı olarak ihracatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Örneğin, Pakistan'la yapmış olduğumuz bir projede ülkemizden 30'a yakın sanayi kuruluşumuzun dolaylı olarak ihracatını gerçekleştirdik." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul iş birliğiyle "Savunma Sanayisinde Yerli ve Milli Üretim Arayışları" temasıyla düzenlenen 2. Savunma Sanayisi Buluşmaları etkinliği İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınay Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay'ın moderatörlüğünde "Savunma Sanayisinde Yerli ve Milli Üretim Arayışları" başlıklı panel düzenlendi.

Panele, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve STM Genel Müdürü Murat İkinci, Kale Havacılık Genel Müdürü Latif Cengiz, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, ASELSAN Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Güçlü ve HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Savaş Yanık katıldı.

"Bütün ürünü kendiniz yaparak büyüyemiyorsunuz"

STM Genel Müdürü Murat İkinci, panelde yaptığı konuşmada, beraber çalışacakları iş ortaklarıyla temas kuracakları ortamların oluşmasına çok önem verdiklerini söyledi.

STM'nin bir mühendislik ve danışmanlık şirketi olarak kurulduğunu ve günümüzde ağırlıklı olarak deniz platformları alanında ana üreticilerden bir tanesi olarak öne çıktığına dikkati çeken İkinci, "Aynı zamanda akıllı olarak adlandırılan patlatıcı taşıyan drone sistemlerinde ve siber güvenlik çözümlerinde de ülkemizin önde gelen firmalarından biriyiz. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında Türkiye'den yer alan 5 şirketten biriyiz." diye konuştu.

İkinci, iş ortaklarıyla beraber büyüme noktasında farklı stratejileri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Deniz Kuvvetleri'nin inisiyatifiyle başlayan ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yönlendirilen MİLGEM projesine STM olarak çok ciddi katkı sağladık. MİLGEM projesine alt sistemleri üretecek sanayicilerimizi bu işe ikna etmek üzere STM görevlendirildi. Biz bu süreç boyunca, sanayicilere bedelsiz ve karşılıksız danışmanlık hizmeti verdik. Üretimlerin askeri standartlarda gerçekleştirilebilmesi için çok yoğun çaba harcandı. Bu çaba sonucunda savunma sanayisinde gelişmeler sağlandı.

Biz hep şuna inandık. Eğer bir konuda büyümek isteniyorsa, bunu sadece bütün ürünü kendiniz yaparak büyüyemiyorsunuz. Bu noktada, iş ortağı olacağımız firmalarla beraber geliştirilecek olan platforma, ürünleri yerli kaynaklardan tedarik etmeye yönelik bir stratejimiz var."

"Çalıştığımız firmaların dolaylı olarak ihracatını gerçekleştiriyoruz"

STM olarak ihracat yaparken, ekosistem içerisinde yer alan, beraber çalıştıkları firmaların da ihracatını dolaylı yoldan yaptıklarına işaret eden İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, Pakistan'la yapmış olduğumuz bir projede ülkemizden 30'a yakın sanayi kuruluşumuzun dolaylı olarak ihracatını gerçekleştirdik. Bunu yapmak ve bu başarıyı sağlamak bizim açımızdan önem taşıyor. Dünyada savunma sektöründe gelişmiş ülkelere bakıldığında, KOBİ'lere ciddi anlamda destek sağlayan bir sektörü kolaylıkla görebiliriz.

Ülkemizde de bu seviyeye gelebilmemiz için, KOBİ'lerin yatırımlarını sonuca dönüştürecek faaliyetleri destekleyecek çalışmalar içerisinde bulunmak bütün ana yüklenicilerin görevi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bize vermiş olduğu misyonla hareket ederek, KOBİ'lerimizin kabiliyetlerinin artırılmasına ve ihracat odaklı olarak stratejilerinin belirlenmesine yönelik katkı sağlamaya çalışıyoruz."

"Yetkinliklerimizi sanayinin hizmetini sunmayı amaçlıyoruz"

Kale Havacılık Genel Müdürü Latif Cengiz ise Kale Grubu'ndan da görev aldığı F35 projesindeki belirsizlik üzerine gelen bir soru üzerine şirketlerinin bütün faaliyet alanlarını ayrı ayrı değerlendirdiklerini söyledi.

Üç temel işlevi kendilerine misyon olarak edindiklerini söyleyen Cengiz, "Bunlardan bir tanesi küresel programların paydaşı olarak yetkinliklerimizi geliştirmek. İkincisi kazandığımız yetkinlikleri milli projelerde yüklenici olarak kullanmak. Üçüncü de yapabiliyorsak kazandığımız yetkinlikleri sanayinin hizmetine sunup kuluçka görevi üstlenmek." dedi.

Geliştirdikleri küresel projelerin yanında tamamen yerli olan şirketleri olduğuna da değinen Cengiz, "Kanatlı güdüm kitinin üretimi gibi milli projelerde yer alıyoruz. Kale Kalıp gibi hafif silahların gelişimini ve üretimini yaptığımız tamamen milli projelerde yer aldığımız şirketlerimiz de var." diye konuştu.

Kaynak: AA