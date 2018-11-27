STM Pakistan'da Siber Güvenlik Alanında Dou Anlaşmasına İmza Attı

IDEAS 2018'de Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde STM ile Pakistan Air University arasında DoU (Ortak Anlayış Belgesi) imzalandı. Bu anlaşmayla STM, bütünleşik siber güvenlik, büyük veri ve bilişim alanındaki yetkinliklerini ihraç etmiş oldu.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Pakistan'da faaliyet alanını genişletiyor. SSB liderliğinde STM'nin askeri denizcilikle başlayan iş birliği farklı projelere taşınıyor.

STM, IDEAS 2018'de 'Air University'le siber güvenlik ve bilişim alanında DoU (Ortak Anlayış Belgesi) Anlaşmasına imza attı. İmza töreni SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, STM Genel Müdürü Murat İkinci, Pakistan Air University Rektör Yardımcısı Maraşel Marshal Faaiz Amir ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Anlaşmayla Pakistan'ın siber güvenlik alanında stratejilerini belirleyen ve Pakistan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi National Centre of Cyber Security (NCCS) kurulumundan sorumlu kurum olarak atanan Pakistan Air Üniversitesi'nin siber güvenlik alanında yetkinlikleri arttırılacak.

PAKİSTAN'IN SİBER GÜVENLİK KABİLİYETLERİ ARTACAK

Anlaşmayla STM, Pakistan Air University öğrencileri ile öğretim üyeleri için siber güvenlik, bilişim alanında özel eğitim ve staj programları organize edecek, uluslararası konferanslar, çalıştaylar düzenleyecek, yüksek lisans programlarında araştırma projelerine danışmanlık verecek ve üniversite de Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCCS) kurulması için alt yapı çalışmalarına destek verecek. Bu anlaşmayla; STM'nin bütünleşik siber güvenlik çalışmaları ve kabiliyetleriyle dost ve kardeş ülke Pakistan'nın milli siber güvenlik yetkinliklerini arttırması hedefleniyor.