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STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk 100'de

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF), Uluslararası 'Organ Bağışı Konulu' Afiş Tasarımı Yarışması'nda ilk 100'e girdi.

08.08.2019 13:30 STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk 100'de
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF), Uluslararası 'Organ Bağışı Konulu' Afiş Tasarımı Yarışması'nda ilk 100'e girdi.

SAÜ STMF Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Arş. Gör. Semih Oduncu ve Grafik Tasarım Atölyesi öğrencisi Zehranur Hasekioğlu'nun hazırladığı çalışmalar, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası 'Organ Bağışı Konulu' Afiş Tasarımı Yarışması'nda bin 400 afiş arasından seçilerek ilk 100 afiş arasına girdi. Dünyaca tanınmış 21 tasarımcının değerlendirmesi sonucunda seçilen eserler, 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde Dubai'de 15. Dünya Organ Bağışı Kongresi'nde veya 15-18 Eylül 2019 tarihlerinde Kopenhag'da Avrupa Organ Nakli Kongresi'nde sergilenecek. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Görsel İletişim, Güncel

Kaynak: İHA

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