Stockholm'de Cuma Namazı Çıkışı 'Dostluk Zinciri" Oluşturuldu

Kaynak: İHA

İsveç'in başkenti Stockholm'de cuma namazı çıkışında toplanan farklı inançlara mensup vatandaşlar, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı kınamak amacı ile 'Dostluk Zinciri' oluşturdu.İsveç'in başkenti Stockholm'deki merkez camisinde cuma namazı çıkışında toplanan farklı inançlara mensup yüzlerce vatandaş, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı kınamak amacı ile 'Dostluk Zinciri' oluşturdu. Cami çıkışında düzenlenen programa katılanlar arasında İsveç Kültür Bakanı Amanda Lind ve Hırıstiyan papazlar da yer aldı. Cuma namazı sonrası cami imamı ile görüşen Bakan Lind, daha sonra basına yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 günahsız insan hayatını kaybetti. Bunu protesto etmek için buraya geldim." dedi.Öte yandan cami çıkışına gelerek Yeni Zelanda saldırında yaşamını yitirenler için dua eden Budist bir rahip de dikkat çekti. - STOCKHOLM