Stockholm Sendromu Filmi

Stockholm Sendromu, 1973 yılında yaşanan absürt bir banka soygununu konu ediyor. Tuhaf bir adam olan Lars Nystrom, şehrin en büyük bankalarından birini soymak için yola koyulur. Elinde silahı ile birlikte bankanın kapısından içeri girmesiyle büyük bir kargaşa meydana gelir. Lars’ın amacı sadece bankadaki paraları almak değildir. Onun, hapisteki en yakın arkadaşının salınması, kendisi için özel bir araç tahsis edilmesi gibi başka istekleri de vardır. Rehineler korkmuş bir şekilde başlarına gelecekleri beklerken bir süre sonra birtakım tuhaflıklar olduğunu fark eder. Rehineler, Lars’ın her ne kadar elindeki silahla onları korkutmaya çalışsa da bir sineğe bile zarar veremeyecek bir yapıda olduğunu anlar. Lars’ın bu durumundan etkilen banka memuru Bianca ve diğer tutsaklar, onun isteklerinin yerine getirilmesi ve milyonlarla beraber kaçmasını sağlamak için bir plan yapmaya karar verir.Yönetmen: Robert BudreauSenaryo: Robert BudreauOyuncular: Ethan Hawke, Noomi Rapace, Mark Strong, Christopher Heyerdahl, Bea SantosFilmin Türü: Bilim KurguOrijinal Adı: StockholmYapımcı Firma: Bir FilmYapım Yılı: 2018Yapım Ülkesi: ABD, KanadaOrijinal Dili: İngilizceFilmin Süresi: 92 dk.Dağıtıcı Firma: Fabula FilmsVizyon Tarihi: 24.04.2020Stockholm Sendromu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.