Stokçuluk Algısına Çiftçilerden Tepki

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:10



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:10

Türkiye'nin patates üretiminde öncü olan Niğde'de patates üreticileri stokçuluk algısının yapılmasından rahatsız.Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde'de Misli Ovası ve Melendiz Ovasında üretilen patateslerin üreticiler tarafından depolara koyulduğu ve kısım kısım satışlarının devam ettiğini söyledi. Kenar, Niğde'de bu yıl 800-850 bin ton patates üretildiğini, ve tarladan 250 bin tonu 70 kuruş ile 1 lira arasında satıldığını belirtti. Geriye kalan 550 bin ton patatesten 100 bin tonu tohumluk için ayrıldı kalan 450 bin tonun ise depolara olduğu ve Kasım ayı için normal bir stok olduğunu ifade etti. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar açıklamasında şunları söyledi:"Niğde'de Misli Ovası ve Melendiz Ovasında diğer bölgelerimize göre çoğunlukla yapılmaktır. Nisan ve Mayıs ayı gibi üretime başlanır. Eylül ekim ayı gibi hasadı yapılır. İlimiz genelinde bu yıl 220 bin dekar alanda yaklaşık 800/ 850 bin ton üretim gerçekleşmiştir. Bu üretimin 250 bin tona yakını hasat zamanı 70 kuruş ile 1 lira arasında kilogram fiyatından tarladan direkt olarak satılmıştır. Kalan 550 bin ton üretimin 100 bin tonu da gerek tohumluk gerekse hayvan yemi olarak kullanıldığından dolayı Kasım ayı itibari ile depolarımızda yaklaşık 400 ila 450 bin ton patates satışa hazır haldedir. İlimizde Depodan Kışlık patates satışları 2019 Mayıs ayına kadar devam edeceğinden, önceki yıllara göre Kasım ayı için normal bir stoktur. 2018 yılı üretimi gerek maliyetlerdeki artış gerekse çiftçilerimizin önceki dönemlerde fiyat istikrarsızlıklarından dolayı üretimde kısmen azalma olduğu bilinmektedir. Bir aya yakındır; gerek görsel ve yazılı basında gerekse sosyal medyada yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.""Algı yapılıyor"Maliye Bakanlığı tarafından patates depolarında ürünlerin tespiti yapıldığını ifade eden Kenar, "bu tespitlerin gerek Tarım Müdürlüğü gerekse Odamız tarafından zaman zaman yapılmaktadır. Ancak depodaki patates tespitlerinin sanki stokçuluk yapılmışçasına basına yansıması ve bir algı operasyonu oluşturmaya çalışılması çiftçilerimizi ve bizleri üzmektedir. İlimiz patates üretimi için son on yıla bakıldığında gerek üretimde gerekse depolanan kışlık patateslerimizde afaki bir farklılık gözükmemektedir. Şu an için çiftçilerimiz depolarından kışlık patatesi cinsine ve kalitesine göre ortalama 1 buçuk Türk lirası olarak satmaktadır" diye konuştu. - NİĞDE