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Stoke City, West Ham United'ı Üç Golle Geçiyor

Premier Lig'in 2014 sezonu Mart ayında oynanan karşılaşmada evinde West Ham'ı ağırlayan Stoke City rakibini 3-1 mağlup ediyor.

16.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:00
Premier Lig'in 2014 sezonu Mart ayında oynanan karşılaşmada evinde West Ham'ı ağırlayan Stoke City rakibini 3-1 mağlup ediyor. Stoke City, West Ham United'ı Üç Golle Geçiyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Stoke City, Spor

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