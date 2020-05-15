Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasına memurlar kayıtsız kalmadı.

Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu
15.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:25
Korona virüsü salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasına memurlar kayıtsız kalmadı. Kan verme kampanyasına Samsun'dan yoğun destek geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından ülke çapında "İyilik kanımızda var" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bu çağrıya Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği'nden de cevap gecikmedi. Memur-Sen yöneticileri ve üyeleri Kızılay'ın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan araçlarında kan vermeye koştular. Yapılan kan bağışına Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, şube başkanları, il ve ilçe yönetimleri ve sendika üyeleri katıldı.

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız kan bağışı sonrası yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın 'İyilik kanımızda var' sloganıyla başlatmış olduğu kan verme kampanyasına Memur-Sen teşkilatı olarak şube başkanlarımızla birlikte bu akşam bizler de destek olduk. Kızılay'ın 'Kan Ver Hayat Kurtar' çağrısı Samsun'da da karşılık buldu. İlçe başkanlarımız, il başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte bugün ve bundan sonraki günlerde kan vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar iş yapmak için, üye yapmak için, çözüm ve kazanım üretmek için sıvadığımız kollarımızı, bugün de ihtiyacı olanlara kan vermek, derman ve şifalarına katkıda bulunmak için sıvıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Memur Sen, Kızılay, Samsun, Güncel, Haber

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