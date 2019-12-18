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Stoklarda artışla petrol fiyatları düştü

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı ham petrol stoklarının 4.7 milyon varil artması, emtia piyasalarındaki yükselişleri bir miktar baskılarken, ham petrol fiyatları geriledi.

18.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:46Stoklarda artışla petrol fiyatları düştü
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı ham petrol stoklarının 4.7 milyon varil artması, emtia piyasalarındaki yükselişleri bir miktar baskılarken, ham petrol fiyatları geriledi.

Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 düşüşle 65.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.74 düşüşle 60.49 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.68 düşüşle 16.87 dolardan,

altın, yüzde 0.18 düşüşle 1,477.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.84 düşüşle 2.79 dolardan,

platin, yüzde 0.04 düşüşle 929.40 dolardan ve

paladyum yüzde 0.38 düşüşle 1,911.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 280 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,849 liraya yükseldi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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