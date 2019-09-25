Stoklarda artışla petrol fiyatları iki haftanın en düşük düzeyinde

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) son raporunda ABD ham petrol stokunun arttığına ilişkin verilerin adından petrol fiyatları son iki haftanın en düşük düzeylerini gördü.

API'ın yayınladığı son raporda, ABD ham petrol stoklarının 1.4 milyon varil, benzin stoklarının da 1.9 milyon varil arttığı belirtilirken, kurumun yayınladığı önceki raporda ham petrol stoklarında 0.6 milyon varil artış izlenmişti.

API'ın ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA) petrol stoku verileri öncesi yayınlanan raporu sonrası Brent ham petrolü yüzde 1.43 düşüşle 62.20 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.17 düşüşle 56.62 dolardan işlem gördü.

Kaynak: DHA